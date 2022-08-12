قال دبلوماسي إيراني إن الجمهورية الإسلامية تراجع المقترحات الأوروبية الواردة لضمان تلبية مطالبها.

واضاف دبلوماسي إيراني مطلع على عملية المفاوضات، في تصريح لوکالة إرنا، إن مقترحات أوروبا يمكن قبولها فيما إذا وفرت لإيران الطمأنينة في مختلف القضايا، بما في ذلك الادعاءات السياسية المتعلقة بقضايا الضمانات ورفع جميع انواع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق.

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تراجع المقترحات الواردة لضمان تلبية مطالبها.

وتابع: على إيران التحقق مما إذا كانت هذه المقترحات تضمن مطالب إيران في مختلف المجالات ، بما في ذلك المطالبات السياسية المتعلقة بالضمانات ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق، وما إذا كان يمكن أن تكون مطمئنة في هذه الأمور.

قبل ساعات قليلة، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن دبلوماسي أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي قدم مقترحات بشأن اجراءات الضمان، ولكن كما قال الدبلوماسي الإيراني، فإن هذا الاقتراح يجب أن يكون مطمئنا لإيران من ناحية، من ناحية أخرى، فإنه يغطي جميع الموضوعات التي تمت مناقشتها في فيينا.

الجولة الأخيرة من محادثات رفع الحظر انتهت الأسبوع الماضي في فيينا، فيما أعلنت إيران أنها ستناقش الادعاءات السياسية المتعلقة باجراءات الضمان ورفع الحظر وضمان عدم خرق الاتفاق.

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