اكد رئيس الجمهورية الاسلامية ابراهيم رئيسي "ان الفريق الاقتصادي للحكومة الايرانية يواصل اداء مهامه وان ايران لم تترك طاولة المفاوضات في أي مكان لكننا لن نربط تطور البلاد واقتصادها بابتسامة أو عبس الآخرين.

وقال رئيس الجمهورية لدى لقائه مع عوائل الشهداء في مدينة كرمان انه رغم انف الاعداء فان البلاد تسير نحو الامام بقوة وذلك بفضل الله تعالى ودعم الشعب.

واضاف رئيسي " اقول بالفم الملآن ان مستقبل بلادنا مشرق جدا ورغم ارادة الاعداء ببث اليأس بين شعبنا وعرقلة تطورنا لكننا سنواصل انجاز الامور عبر الالتزام بارشادات قائد الثورة الاسلامية.

واكد رئيس الجمهورية انه ورغم كافة انواع الحظر والهواجس فاننا نستطيع انجاز اعمال عظيمة وخالدة وهذا ما يستطيع نخبنا القيام به.

واضاف رئيسي ان الاعداء يفرضون الحظر ويوجهون التهديدات لكننا اعلننا واثبتنا عمليا بأننا لن نربط البلاد والمشاكل الاقتصادية بقضية الحظر.