قال الرئیس الايراني ابراهيم رئيسي إننا سنزيح الستار في المستقبل عن منجزات جديدة في مجال علوم الجو-فضاء.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، مشيدا بالعلماء الايرانيين الذين صنعوا القمر الصناعي «خيام» ووضعه في المدار بنجاح واستلامه الرسائل وادارته والتحكم به، معتبرا ذلك من المفاخر التي سجلها ابناء الشعب وأعرب عن بالغ شكره لهؤلاء العلماء والخبراء والمتخصصين في منظمة الجوفضاء لايرانية.

وأشار الرئيس " رئيسي " الى اهمية علم الجوفضاء بإعتباره السباق لمساعدة تطوير ايران وتنميتها في مختلف المجالات، موضحا أن حكومته تسعى للتعويض عن التباطؤ الذي حصل في الماضي.

وقال الرئيس الايراني: سنزيح الستار في المستقبل عن منجزات جديدة في مجال علوم الجو- فضاء.

وتطرق رئيس الجمهورية الى يوم الصحفي مشيدا بأصحاب القلم والاعمال التي يقومون بها لتوعية المجتمع وأهمية جهاد التبيين، داعيا الحكومة الى التعاون مع الاعلاميين الذين ينشرون الحقائق في مواجهة الكذب والتضليل من قبل اعداء الثورة الاسلامية وتنوير افكار الرأي العام في داخل ايران.

وتابع قائلا: ان حكومته بذلت جهودها منذ اليوم الاول لاستلام ادارة شؤون البلد لتسوية المشاكل التي يواجهها المواطنون الايرانيون، حيث يجب على وسائل الاعلام ايصال هذه المعلومات الى المواطنين.

وأشار الى تخصيص يوم 9 آب كيوم للشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة في التاريخ الرسمي لايران وأكد أن هؤلاء الاعزة يعتبرون المدافعين عن مقدسات الاسلام واستشهدوا حيث أنهم سجلوا ملاحم بطولية في دفاعهم عن المقدسات الاسلامية.

وخلد رئيس الجمهورية ذكرى الشهيدين الخالدين حسين همداني والحاج قاسم سليماني، وأكد أن شهداء الدفاع عن المراقد المقدسة اضافة الى دفاعهم عن حريم اهل البيت قاموا أيضا بدور متميز في تعزيز الامن والاستقرار في داخل ايران والعالم الاسلامي.

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