نفى نائب محافظ خراسان رضوي هادي طباطبائي وقوع أي اشتباك حدودي مع قوات طالبان على الحدود الايرانية مع أفغانستان.

جاء ذلك في تصريح ادلى به هادي طباطبائي نائب محافظ خراسان رضوي للشؤون السياسية والأمنية ​​والاجتماعية، ردا على أنباء ادعت أن "قوات طالبان نصبت كمينا لفريق دورية من قوات حرس الحدود التابعة لفوج الحدود بمدينة تيباد" والتي نشرت في الاجواء الافتراضية مساء امس.

وقال: الهدف من نشر هذا النوع من الأخبار هو الإضرار بالعلاقات الحدودية المستقرة بين إيران وأفغانستان في منطقة خراسان رضوي ، والتعامل الحدودي بين إيران والحكومة الأفغانية الحالية جارية حاليا.

وأضاف: في 31 تموز/يوليو الماضي وقع اشتباك حدودي بين قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوات طالبان على حدود مدينة هيرمند ، بسبب دخول قوات من طالبان الى داخل الاراضي الايرانية.