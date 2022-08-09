هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي لمناسبة يوم الصحفي، معتبرا دور الاعلام اليوم اكثر اهمية مما مضى في مواجهة موجات الاكاذيب.

وفي رسالة وجهها بالمناسبة، اعتبر الرئيس رئيسي، يوم الصحفي فرصة عظيمة لتقدير جهود أولئك الذين لا يكلون في مسار تبيين الحقيقة والتوعية بها وصونها.

واضاف: في الوقت الذي بدأ فيه معادو الثورة الإسلامية معركة جادة ومستمرة مع الحقيقة بتشويهات وروايات متحيزة، أصبح دور الإعلام في مواجهة موجات التخريب والاكاذيب والخداع أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتابع: إن تطور إيران الإسلامية وتميزها وتحقيق المثل السامية للثورة الإسلامية والإمام (رضي الله عنه) وقائد الثورة الاسلامية لن يتحقق إلا في ظل لعب الأدوار الفاعلة من قبل الاعلاميين الكرام وممارسة الاعلام المنصف والمسؤول.

وقال رئيس الجمهورية: ان يوم الصحفي، بالإضافة إلى تكريم مسؤولية الصحفيين ومكانتهم المهمة، يعد فرصة لحماية تقصي الحقائق والشفافية وحق الناس في المعرفة وحرية الوصول إلى المعلومات.

وحيا رئيس الجمهورية الصحفيين بهذه المناسبة، معبرا عن امتنانه لجميع رواد الحقيقة والمجاهدين في مجال التبيين والتوعية، وأعتبر تزامن يوم الصحفي هذا العام مع عاشوراء الحسين (ع) تأكيدًا مزدوجًا على مسؤولية التوعية من قبل حملة الاقلام وجهاد التبيين.

واعرب رئيس الجمهورية عن امله بأن ينجح الصحفيون الأعزاء ، تاسيا بحاملة رسالة واقعة عاشوراء السيدة زينب الكبرى (عليها السلام) ، في تحقيق النجاح والثبات في إيصال رسالة الحق إلى اسماع الناس.