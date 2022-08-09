تم اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للاقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

وجاء اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" من هذه القاعدة في تمام الساعة "10:22" صباحا بتوقيت طهران (06:52 بتوقيت غرينتش).

وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني قد اعلن في وقت متاخر من مساء الاثنين، على حسابه في اينستغرام، بانه سيتم اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيّام" صباح اليوم الثلاثاء ونشر شريط فيديو من داخل قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان .

وكتب الوزير الايراني: من خلال عقد عدة جلسات مكثفة اتيحت لنا الفرصة لاجراء زيارة للقاعدة الفضائية بايكونور باعتبارها احدى اقدم القواعد الفضائية لاطلاق الاقمار الصناعية وصاحبة الرقم القياسي بكثرة اطلاق الاقمار الصناعية في العالم.

واضاف، في هذه الاثناء قمت بتفقد القمر الصناعي خيام التابع للجمهوربة الاسلامية الايرانية. ومن المقرر ان يطلق هذا القمر الصناعي بعون الله تعالى غدا (اليوم) الثلاثاء من هذه القاعدة بالصاروخ الناقل سويوز ليوضع في المدار ٥٠٠ كيلومتر.

وتابع وزير الاتصالات الايراني: فيما يخص تطوير الصناعة الفضائية في ايران فان الحكومة الحالية عازمة بجد وبسرعة على انشاء قاعدة فضائية خاصة بالبلاد لنتمكن ان شاء الله في المستقبل القريب فضلا عن ايجاد البنية التحتية اللازمة لاطلاق الاقمار الصناعية الثقيلة مثل خيام في داخل البلاد، من تحويل ايران العزيزة الى قطب لاطلاق الاقمار الصناعية في المنطقة.

واكد وزير الاتصالات الايراني اننا سنواصل بقوة مسار تطوير الصناعة الفضائية المحلية .