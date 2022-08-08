استدعت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران، على خلفية العمل الاستفزازي لعدد من المعارضين في تدنيس القرآن الكريم وإهانة المقدسات الإسلامية أمام المركز الإسلامي في هامبورغ في ألمانيا، يوم تاسوعاء (أمس الأحد التاسع من شهر محرم الحرام).

واستدعی رئيس الدائرة الأولی لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية، القائم بأعمال السفارة الألمانية في طهران، في غياب سفير هذا البلد على خلفية العمل الاستفزازي لعدد من المناوئين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تدنيس القرآن الكريم وإهانة المقدسات الإسلامية أمام المركز الإسلامي في هامبورغ في ألمانيا، في اليوم التاسع من محرم.

وأدان، بشدة إهانة المقدسات الإسلامية، معتبرا ذلك مثالا واضحا على الجهود المبذولة في نشر الكراهية وزيادة العنف والتطرف.

وحمل الحكومة الألمانية المسؤولية عن هذا الحادث المؤسف، داعیا أیاها إلی اتخاذ إجراءات حاسمة ضد مرتكبي هذا العمل المشين.

وبحسب التقارير الواردة، لم تتخذ الشرطة الألمانية أي إجراء لمنع هذا الإجراء المحظور وفقاً للقوانين الألمانية، واكتفت بالتقاط مقاطع فيديو وصور.

endNewsMessage1