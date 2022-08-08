قال مستشار الفريق الإيراني المفاوض في فيينا، محمد مرندي: إن إيران ستواصل المشاركة البناءة في المفاوضات من خلال دراسة مقترحات اليوم المعدلة، مؤكدا أن أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا وأن يضمن تنفيذه دون عوائق.

وكتب مرندي في تغريدة له علی تويتر في ختام الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا: "تمت مناقشة الأفکار المقترحة من الاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب مع المساهمات الأخری لحل القضايا المتبقية..ستواصل إيران، المشارکة البناء من خلال دراسة مقترحات اليوم المعدلة.. إن دور المنسق الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريكي مورا، حاسم لکن الأمر متروك للأطراف لاتخاذ قرار بشأن النص النهائي في المستقبل".

وفي تغريدة أخرى قال مرندي"إن الكرة الآن في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها.. إن أي اتفاق في فيينا يجب أن يكون واضحا وأن يضمن تنفيذه دون عوائق".

يذكر أنه أعلن المسؤول الأعلى بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين انتهاء المحادثات بشأن صياغة مسودة نص الاتفاق النووي في فيينا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن اسمه، ردا على سؤال مراسل وكالة " أرنا" : أن الوفود المشاركة في المفاوضات ستغادر فيينا وانتهت المفاوضات للتوصل إلى نص وقد أنتجنا نصًا.. ما يحدث الآن يتوقف على ردود الأطراف المشاركة.

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