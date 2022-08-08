انتهت المفاوضات الجارية في فيينا بين ايران والاطراف الدولية ومن المتوقع ان يعود الوفد الايراني المفاوض الى طهران خلال الساعات المقبلة على ان تستمر المشاورات والاتصالات مع انريكي مورا وباقي الاطراف.

وكانت هذه الجولة من المفاوضات قد بدأت يوم الخميس الماضي في العاصمة النمساوية فيينا.

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية قد اعلن في وقت سابق من اليوم ان مساعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي انريكي مورا قد طرح بعض الافكار حول القضايا المتبقة على الاطراف المفاوضة مضيفا " اننا قد ابدينا ردنا الاولي وملاحظاتنا لكن الامر بحاجة الى مراجعة شاملة وسننقل وجهة نظرنا وملاحظاتنا المكملة الى انريكي مورا وباقي الاطراف".

وفي وقت سابق من اليوم ايضا لم يؤكد مسؤول في وزارة الخارجية الايرانية الادعاء الذي اوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق وقال: "لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها الحديث عن وضع اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق في فيينا".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم الاثنين ردًا على سؤال للصحفيين حول ادعاء صحيفة "وول ستريت جورنال" بشان احتمال ان يتم إعداد نص الاتفاق في فيينا خلال الساعات القليلة المقبلة: بالنظر إلى استمرار المناقشات حول بعض القضايا المهمة ، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها التحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على النص.

وأضاف: إن الفريق الايراني المفاوض عرض آراءه البناءة على الجانب الآخر بهدف دفع المفاوضات إلى الأمام ، ونتائج المحادثات تتوقف على إرادة الجانب الآخر في اتخاذ القرارات السياسية اللازمة.

وأضاف: ما زلنا نعتقد أنه إذا اتخذ الجانب الآخر القرارات المناسبة ، فيمكن الإنتهاء من المفاوضات بسرعة ، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد.

وبدات جولة المفاوضات الجديدة لرفع الحظر في فيينا يوم الخميس وجرت خلال الايام الثلاثة الاخيرة مشاورات في مستويات مختلفة والتقى الوفد الايراني المفاوض مندوبي روسيا والصين والاتحاد الاوروبي.

يذكر ان كبار مندوبي الدول الاوروبية الثلاث غير حاضرين في فيينا فيما يتابع خبراؤها المفاوضات.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة لرفع الحظر في فيينا قد توقفت خلال اذار/مارس الماضي وبعد زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الى طهران قبل فترة تم الاتفاق على استئناف المفاوضات حيث جرت مفاوضات غير مباشرة بين ايران واميركا في الدوحة بوساطة انريكا مورا مساعد مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي.

وصفت ایران هذه المفاوضات بانها كانت ايجابية فيما زعمت اميركا بان ايران طرحت مطالب خارج اطار الاتفاق النووي وهو ما رفضه وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ، قد أكد يوم امس الاحد في محادثات هاتفية مع نظيره الصيني ، على الحاجة إلى استجابة واقعية من قبل الولايات المتحدة لمقترحات إيران البناءة في مفاوضات رفع الحظر.

وحول مفاوضات رفع الحظر الجارية حاليا في فيينا، اشار امير عبداللهيان، الى الجهود النشطة التي يبذلها الجانب الإيراني للتوصل إلى اتفاق مستقر وقوي، مشدد على ضرورة استجابة واقعية من الولايات المتحدة للمقترحات البناءة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن مختلف القضايا من أجل الوصول إلى اتفاق.

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