التقى كبير المفاوضين الايرانيين في المفاوضات النووية علي باقري، عصر اليوم الاحد المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا.

ووصل وفد خبراء الاتحاد الأوروبي قبل ساعات قليلة من الیوم الاحد، إلى فندق كوبورغ للقاء مع المنسق الأوروبي.

کما دخل المندوب الروسي لمفاوضات الغاء الحظر الجارية في فيينا ميخائيل اوليانوف إلى الفندق لأجراء المفاوضات مع إنريكي مورا.

والتقى المفاوضون في فيينا، الخميس الماضي، في محاولة لإحياء الاتفاق النووي بعد توقف استمر 5 أشهر. وللمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي، تلتقي جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق، وهي: إيران وروسيا والصين وفرنسا بريطانيا وألمانيا، إلى جانب مشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة الأميركية، بهدف إحياء اتفاق عام 2015.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، عقّب بأنّ "الكرة في ملعب الولايات المتحدة لتبدي نضجاً وتتصرف بمسؤولية"، كما نقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "إرنا" عن مصدر مقرَّب إلى الوفد الإيراني المفاوض في فيينا تأكيده أنّ "إيران لم تتخلَّ عن رفع حرس الثورة من قائمة الإرهاب الأميركية، وإنّ الادعاءات الإعلامية لا قيمة لها".

وانسحبت الولايات المتحدة بصورة أحادية من الاتفاق، في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي.

وكان فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، برئاسة علي باقري ، قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا ، يوم الخميس الماضي (4اب/اغسطس)، لمواصلة المفاوضات بشأن الغاء الحظر واجرى جولة مفاوضات مع انريكي مورا كما التقى "بيتر لافينسكي تيفينثال" نائب وزارة الخارجية النمساوية.

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