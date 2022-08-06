قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، ان ايران تبذل محاولات جادة للتوصل الى اتفاق مستحكم، مؤكدا ضرورة ان تتخذ الولايات المتحدة مواقف عملية وواقعية تجاه المقترحات الايرانية البناَءة في القضايا المختلفة.

وتناول الاتصال الهاتفي الذي تم اليوم السبت العلاقات الثنائية بين طهران وبكين والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.

ووصف عبداللهيان في حديثه مع نظيره الصيني المحادثات الهاتفية الاخيرة بين الرئيسين الايراني والصيني بأنها مفيدة وبناءة مؤكدا ضرورة متابعة مسؤولي البلدين لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية ، كما دعا الوزير الصيني الى زيارة ايران.

وتطرق عبداللهيان الى تطورات منطقة جنوب شرق آسيا مدينا السلوكيات الامريكية تجاه الصين ، كما أكد ان ايران وانطلاقا من التراماتها القانونية ودعمها لاستقرار المنطقة متمسكة بمبدأ الصين الواحدة.

الوزير الصيني من جانبه حمل عبداللهيان تحيات الرئيس الصيني الحارة للرئيس ابراهيم رئيسي، مؤكدا ان تنمية العلاقات الثنائية تصب في صالح البلدين ، كما اشار الى رفض الصين للمواقف الاحادية على الساحة الدولية ودعمها لمصالح الدول النامية.

كما اعلن وانغ يي استمرار دعم الصين للمحادثات النووية وموقف ايران من المحادثات ، معربا عن الامل في ان يتكلل المسار الدبلوماسي بالنجاح.

endNewsMessage1