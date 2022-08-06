أكد قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران ان الرد السريع للمقاومة الاسلامية الفلسطينية على الجرائم الصهيونية تدل وبلا شك على ان المقاومة تعيش فصلا جديدا من القوة وبالتالي فان قوة المقاومة باتت قادرة على ادارة حروب كبيرة.

جاء ذلك لدى استقبال اللواء حسين سلامي اليوم السبت للأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، حيث اكد سلامي ان العالم الاسلامي وخاصة محور المقاومة يمر بظروف خاصة.

وفي اشارته الى شهر محر الحرام وذكرى شهادة الامام الحسين عليه السلام وتقديم التعازي بهذه المناسبة أكد سلامي ان كل يوم وكل شهر لدينا هو شهر جهاد وشهادة ، وان تحرير فلسطين بالنسبة للشعب الايراني ليس مجرد أمنية بل هو استراتيجية حقيقية.

واضاف ان تعليمات الامام الخميني الراحل وتأكيدات القائد الخامنئي تؤكد ان هدفنا واستراتيجيتنا هي تحرير القدس الشريف واعادة فلسطين المحتلة الى اصحابها الاصليين .

واشار اللواء سلامي الى ان مسيرة التطور على الساحة الفلسطينية وانحدار القوة الصهيونية نحو الزوال والانهيار ، هي مسيرة ماضية الى الامام بلا تراجع ، وسيكون تحرير القدس قريبا بأذن الله.

وتطرق اللواء سلامي الى تطور قدرات المقاومة الفلسطينية وقال: ان قوة المقاومة تنامت كثيرا قياسا للماضي وباتت قادرة على ادارة حروب كبيرة.

واعتبر ان اعتراف المسؤولين الصهاينة امثال باراك ونتنياهو وبينيت عن عجز الكيان الصهيوني، والحديث عن انهياره قريبا وتاكيد الخبراء الدوليين لهذا الأمر قائم على حقائق ميدانية لاتُنكر على ساحة الصراع بين المقاومة الاسلامية الفلسطينية والمحتلين.

واكد سلامي ان اتحاد وتلاحم الفصائل الفلسطينية بات حقيقة عظيمة وعزز المقاومة بالنشاط والقوة والاقتدار، مشيرا الى ان كل القدرات الجهادية تقف اليوم صفا واحدا في الميدان من اجل تحرير القدس واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وان ايران تقف معكم حتى النهاية، وعلى الشعب الفلسطيني ان يعلم انه ليس وحده.

وادان سلامي بشدة العدوان الصهيوني يوم أمس على غزة والذي اسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين الابرياء

بدوره اعرب امين حركة الجهاد الاسلامي عن تقديره لمواقف وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية ودعم ايران للمقاومة ولانتفاضة الشعب الفلسطيني وقال : ان صمود ايران ومواجهتها لامريكا والكيان الصهيوني يفرح الشعب الفلسطيني ويزيد من معنويات المقاومين والمجاهدين الفلسطينيين.

واكد النخالة ان المقاومة الاسلامية حققت تقدما كبيرا ومؤثرا في مجال القدرات العسكرية وهذا المسار لن يتوقف، مضيفا: لقد تجاوزنا مشاكل كثيرة في مسيرة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، وان مساهمات حماة الشعب الفلسطيني وخاصة ايران زادت من معنويات وقدرات المقاومة.

واكد زياد النخالة : سنواصل المقاومة، واننا في وضع ممتاز جدا الى جانب باقي فصائل المقاومة، وبامكاننا الرد وفي الوقت المناسب على أي اعتداء صهيوني .

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