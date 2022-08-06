أدان رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي" عدوان قوات الاحتلال الصهیوني على قطاع غزة المحاصر والجرائم التي ارتكبها الكيان بالقطاع وأعرب عن تقديره لمقاومة الشعب الفلسطيني.

وقال رئيسي في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الیوم السبت إنّ الجرائم التي ارتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزه الليلة الماضية، تكشف عن طبيعته العدوانية وستدفع الكيان الصهيوني الى المزيد من الانهيار.

وفي جانب اخر من تصريحاته أشار رئيس الجمهورية الی مؤامرة مثيري الفتن والخلافات بين الشعب الأفغاني، قائلا إن الذین ارتكبوا هجمات إرهابية وتسببوا في إراقة الدماء بمراسم العزاء الحسيني بإفغانستان هم یزيدیو العصر وعملاء نظام الاستكبار العالمي داعيا الحكومة الأفغانية إلی متابعة هذه الجريمة للكشف عن الضالعين فيها لضمان أمن الشعب الأفغاني.

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