صرح نائب الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، نقلا عن تصريح لرئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ، حول شرط موافقة إيران على الاتفاق النهائي في المفاوضات النووية.

وكتب "محمد جمشيدي" في تغريدة له مساء الجمعة: "في جميع المحادثات الهاتفية التي أجراها إبراهيم رئيسي مع نظرائه الفرنسي والروسي والصيني، كان الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية هو أنه فقط عندما يتم حل وتسوية وغلق ملف المزاعم المتعلقة باجراءات الضمان يمكن التوصل إلى الاتفاق النهائي".

ووصل مساعد الخارجية للشون السياسية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري الى العاصمة النمساوية فيينا يوم الأربعاء برفقة الوفد المفاوض لمواصلة مفاوضات رفع الحظر.

واستكمالاً لهذه المفاوضات وصل خبراء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فندق كوبورغ في فيينا الجمعة برفقة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية "بهروز كمالوندي".

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