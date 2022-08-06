دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بشدة العدوان الصهيوني الوحشي على غزة واغتيال قادة المقاومة وعدد من ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل، معتبرا الرد والدفاع عن النفس حقا مشروعا للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية امام هذه الاعتداءات والممارسات الارهابية.

ووصف كنعاني هذا العدوان الصهيوني بالمغامرة الاجرامية والاستفزازية قائلا ان مسؤولية هذه الجريمة وتبعات العدوان والهجوم على فلسطين وغزة يتحملها كيان الفصل العنصري الصهيوني بالكامل.

واضاف: ان الرد والدفاع عن النفس حق مشروع للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية امام هذه الاعتداءات والممارسات الارهابية.

ودعا كنعاني كافة الدول والمنظمات الدولية الى القيام بواجبها ومسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وادانة الافعال الارهابية للكيان الصهيوني والحيلولة دون استمرار جرائم هذا الكيان المزعزع للامن والاستقرار في المنطقة.

وقام الكيان الصهيوني اليوم الجمعة بشن العديد من الغارات الجوية على قطاع غزة اسفرت لغاية الان عن استشهاد 8 فلسطينيين واصابة 55 آخرين.

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