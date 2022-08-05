تباحث وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين هاتفيا بشأن بعض القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأعرب أميرعبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره لجهود وزير الخارجية العراقي في المساعدة على تنظيم موسم الحج الأخير للحجاج الإيرانيين.

كما تابع وزير الخارجية الإيراني في الاتصال، مصير مواطن إيراني اعتقل في السعودية أثناء موسم الحج، ودعا لنقل رسالة للإفراج عنه.

وبخصوص حدوث حريق في مناطق القصب بجنوب العراق، والذي حدث بسبب الحرارة الشديدة والجفاف في المنطقة، قال أميرعبداللهيان،: للأسف أثر الدخان الناجم عن حرائق القصب في العراق بشكل خطير على المناطق السكنية في "دشت آزادكان" بمحافظة خوزستان (جنوب غرب).

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم مساعدة مشتركة للسيطرة الفورية على هذا الحريق.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني إلى إعادة فتح حدود كيله-سردشت أمام حركة أبناء المنطقة.

من جانبه أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، استعداد الحكومة العراقية وموافقتها للعمل المشترك بين البلدين في السيطرة على حرائق القصب في الأراضي العراقية، بحسب تنسيق مفوضي الحدود.

وشدد وزير الخارجية العراقي على موضوع فتح معبر كيله-سردشت للمسافرين.

وناقش الطرفان في هذا الاتصال آخر تطورات مفاوضات رفع الحظر الجارية في فيينا.

endNewsMessage1