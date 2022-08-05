عقدت الجولة الثانية من المفاوضات بين مساعد الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري ونائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.

وحضر سائر أعضاء فريق التفاوض الإيراني الاجتماع الذي يأتي في سياق مفاوضات رفع الحظر في فيينا.

وكان فريق التفاوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة علي باقري، قد وصل الخميس إلى العاصمة النمساوية فيينا، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر، وأجرى جولة مفاوضات أولى مع إنريكي مورا كما التقى "بيتر لافينسکي تيفينثال" نائب وزارة الخارجية النمساوية.

كما التقى إنريكي مورا أمس أيضا مع روبرت مالي، المندوب الأميركي الخاص في الشان الإيراني.

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