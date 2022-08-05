اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه لموقف ايران في المفاوضات المتمثل في الغاء الحظر ووصفه بالواضح تماما داعيا امريكا الى مراجعة مواقفها والعودة الى هذا الاتفاق الدولي.

واضاف لافروف الذي يزور كمبوديا للمشاركة في فعالية منظمة اسيان،اضاف في حديث للمراسلين اليوم الجمعة، ان امريكا تحاول دمج مشروع جديد في اتفاق جديد فيما ان ايران تؤكد على ما تم الاتفاق عليه في العام 2015 معربا عن اعتقاده بان موقف ايران مشروع تماما.

واضاف على امريكا مراجعة مواقفها لكي تعود الى الاتفاق وهنا تكمن المشكلة.

ولفت الى ان موقف روسيا تجاه احياء الاتفاق النووي واضح تماما ويتمثل في ضرورة احياء الاتفاق على الشكل الذي اصدره مجلس الامن دون اي اصلاح او استثناء.

يذكر ن الجولة الجديدة من المفاوضات انطلقت امس الخميس بعد توقف دام نحو خمسة اشهر.

وحضر الوفد الايراني هذه الجولة من المفاوضات بكامل صلاحياته ويمكن التوصل الى اتفاق نهايي في اقرب فرصة ممكنة في حال تحلي الجانب الغربي بسلوك مسؤول والتخلي عن مطالبه التي تتعارض مع المفاوضات.

هذا وقد وصل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" على راس وفد الى عاصمة النمسا أمس الخميس بهدف استئناف "مفاوضات الغاء الحظر" مع سائر الاطراف.

وكان "باقري كني" قد كتب عبر تويتر: ينبغي لامريكا ان تغتنم الفرصة السخية التي يتيحها اعضاء الاتفاق النووي، والكرة باتت في ملعبهم (الاميركيين) لإظهار النضج والتصرف بمسؤولية.

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