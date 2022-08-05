أكد وزير الخارجية " حسين امير عبد اللهيان" أن الفوائد الاقتصادية ومراعاة الخطوط الحمراء والحفاظ على القدرات النووية السلمية هي على جدول أعمال الوفد المفاوض الايراني في فيينا.

وشدد عبد اللهيان الذي شارك في اجتماع لجنة المادة 90 في البرلمان الايراني لدى اجابته على أسئلة نواب الشعب في هذه اللجنة بخصوص كيفية تنفيذ القانون والتفاوض لالغاء الحظر الاميركي الظالم ضد الشعب الايراني.

وتحدث في هذا الاجتماع كل من حجة الاسلام "بجمان فر" رئيس اللجنة ونبويان وخضريان وبيكي نجاد عن نقاط الغموض بخصوص مسودة التوافق في فيينا.

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