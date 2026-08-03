استعادة انتاج 60 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقل "بارس الجنوبي" بعد تضرره جراء العدوان

وخلال لقائه وزير الداخلية إسكندر مومني مساء الاثنين، قال زارع: بفضل القدرات الفنية للمهندسين المحليين والفرق المتخصصة، يجري العمل على قدم وساق لإعادة تأهيل منشآت صناعة النفط والغاز المتضررة.

وأكد محافظ بوشهر أن صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات تُشكل العمود الفقري لاقتصاد المحافظة والبلاد، وصرح قائلاً: "إن إعادة الإعمار السريع للوحدات المتضررة، إلى جانب الحفاظ على الإنتاج والتوظيف، يلعب دوراً هاماً في ضمان أمن الطاقة واستمرارية الأنشطة الاقتصادية للبلاد، ويجري العمل على هذه العملية بالاعتماد على كفاءات المهندسين والمتخصصين المحليين".

كما أشار زارع إلى عملية إطلاق منطقة بوشهر التجارية -الصناعية الحرة ، قائلاً: من أصل 30 إجراءً مطلوباً لإطلاق هذه المنطقة، تم إنجاز 20 إجراءً حتى الآن، وتجري متابعة المراحل المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقدّم محافظ بوشهر أيضاً تقريراً عن الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة مؤخراً، قائلاً: لقد تضررت 8456 وحدة سكنية وتجارية ومعيشية في المحافظة، وقد تم تشكيل ملفات بشأن جميع هذه الأضرار، وبدأت عملية التحقيق فيها والتعويض عنها.

وأضاف: من بين هذه الوحدات، تحتاج وحدتان إلى إعادة بناء كاملة، و6405 وحدات إلى ترميم، تشمل وحدات سكنية وتجارية، و2049 حالة تتعلق بأضرار في سبل العيش ناجمة عن تلف الأجهزة المنزلية الأساسية.

وأشاد زارع بصمود سكان المناطق الحدودية، ولا سيما سكان جزيرة خارك، للعدوان، قائلاً: إن روح التضحية والتضامن والتعاون التي أبداها سكان المحافظة مع القوات المسلحة تُعدّ رصيداً قيماً للحفاظ على أمن البلاد وسلامها وسلطتها.

وفي إشارة إلى إجراءات المحافظة لتوفير الخدمات لزوار الأربعين المتجهين الى العراق، قال أيضاً: لقد تمّ حشد جميع القدرات الإدارية والشعبية والثقافية والدينية في المحافظة لتوفير الخدمات اللازمة للزوار.

وأضاف محافظ بوشهر: "إلى جانب خدمة الزوار، تقع محافظة بوشهر على طريق الزوار القادمين من محافظات ودول أخرى في شرق إيران، وتوفر لهم، بمشاركة المواكب والفرق الشعبية والهيئات الحكومية، خدمات الإقامة والضيافة والرعاية الاجتماعية".

وتابع زارع: "ستستمر خدمات الهيئات الحكومية وفرق الإغاثة والخدمات الأخرى حتى عودة الزوار، وسيتم بذل الجهود لتوفير رحلة آمنة وميسرة لجميع الزوار".

وخلال هذا الاجتماع، أعرب وزير الداخلية إسكندر مومني عن تقديره لجهود إدارة محافظة بوشهر، وشدد على ضرورة الحفاظ على التضامن والتلاحم في المحافظة وتعزيزهما، ومواصلة تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين، ودعم عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتسريع وتيرة تنفيذ برامج التنمية.

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