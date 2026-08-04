انطلاق أعمال اللجنة التجارية المشتركة بين إيران وباكستان بحضور وزير الصناعة الإيراني

وانطلقت أعمال الدورة العاشرة للجنة التجارية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان اليوم الثلاثاء في فندق “سيرينا” الدولي، بحضور وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني ووزير التجارة الباكستاني، عقب عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

ويشارك في افتتاح الاجتماع، كبار المسؤولين من وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، ووزارة التجارة الباكستانية، إلى جانب مدراء منظمة تنمية التجارة في كلا البلدين وعدد من ممثلي القطاع الخاص.

ويتمحور جدول أعمال محادثات “أتابك” في باكستان حول 19 بنداً أساسياً؛ يُعدّ من أبرزها: إتمام نص اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وباكستان، وتأسيس آلية لمقايضة السلع، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية.

كما ستتناول المباحثات مناقشة عقبات الترانزيت، وتسهيل نقل الحاويات الإيرانية عبر الموانئ الباكستانية.

ويشمل برنامج وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني لتيسير الخدمات اللوجستية الحدودية: تطوير البنية التحتية في منطقة ريمدان-غبد الحدودية، وإنشاء مسار مستقل إلى الحدود الباكستانية في الجزء المنفصل من منطقة جابهار الحرة (جنوب شرقي إيران)، وتسهيل عمليات النقل البري.

وفي المجال البحري، ستتم متابعة ربط الحدود البحرية لمدينة غوادر بحدود ريمدان، وتطوير الممر السككي عبر ربط مينائي جابهار وغوادر.

كما سيناقش أتابك مع نظرائه الباكستانيين عدداً من الملفات الأخرى بهدف تحقيق خارطة طريق لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، ومن أبرزها: تطوير الإنتاج الصناعي المشترك لا سيما في قطاع النسيج، وتذليل العقبات المصرفية والمالية التي تواجه التجار، وتسهيل منح التأشيرات التجارية، وتفعيل الأسواق الحدودية المشتركة.

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