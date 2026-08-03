إسلام آباد تحتضن الاجتماع العاشر للجنة التجاریة المشترکة بین إیران وباکستان

وسيتوجه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني"محمد أتابك"، على رأس وفد إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجنة التجارية المشتركة بين ایران وباكستان.

وسيعقد اجتماع بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين على هامش أعمال الاجتماع في إسلام آباد كما من المقرر أن يلتقي أتابك عددا من مسؤولي الدولة المضيفة.

وتُعد هذه الزيارة الثانية لوزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني إلى باكستان، إذ سبق له أن زار إسلام آباد في تشرين الأول/أكتوبر 2024، حيث شارك في الاجتماع الثالث والعشرين لرؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

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