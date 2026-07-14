استرجاع 1.4 مليون متر مكعب من غاز الشعلة يومياً في حقل بارس الجنوبي

وقال سيفي للصحفیین، أن إطلاق مشروع خط نقل غازات الشعلة إلى وحدات الغلايات في شركة “كنغان” للبترو-تكرير ساهم في خفض معدلات حرق الغازات، ومنع هدر الموارد الهيدروكربونية، والحد من التلوث البيئي؛ إذ أتاح المشروع في مرحلته الأولى إمكانية استعادة 1.4 مليون متر مكعب من هذه الغازات يومياً.

وبشأن المواصفات الفنية لهذا المشروع، أوضح قائلاً: يتضمن المشروع مد خط أنابيب بطول 2800 متر وبقطر 12 بوصة، إلى جانب تركيب صمامات التحكم والمعدات الملحقة.

وتابع سيفي: تم إنجاز المشروع ضمن جدول زمني بلغ 76 يوماً، وبإجمالي 28 ألفاً و200 ساعة عمل تخصصية، ليتم تدشينه رسمياً ودخوله حيز التشغيل الفعلي في 25 مايو 2026.

وشدد على أن تشغيل هذا المشروع سيؤدي دوراً محورياً في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء في منطقة العمليات، وتعزيز كفاءة الطاقة، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بالمسؤوليات البيئية لقطاع النفط والغاز في البلاد.

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