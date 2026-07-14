وزير النفط: صادرات النفط الإيراني مستمرة دون انقطاع

وأفادت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن "باک‌نجاد" صرح في تصريحات حول إلغاء الإعفاءات من العقوبات النفطية لمدة 60 يوما وخطط وزارة النفط في ظل الظروف الجديدة، قائلا: إن الوزارة قد صممت وحافظت منذ سنوات على تنظيم الآليات اللازمة لتحييد الحظر الأمريكي.

وأضاف قائلا: على الرغم من صدور الإعفاءات من العقوبات النفطية لمدة 60 يوما، إلا أننا لم نتخل عن هذه الآليات، بل حافظنا عليها واستمررنا في العمل بها.

وأشار وزير النفط إلى إلغاء هذه الإعفاءات من قبل الولايات المتحدة قائلا إن الأمريكيين قد نكثوا عهودهم وفقا لنهجهم المعتاد، وبطريقة ما، انتهكوا المادة العاشرة من مذكرة التفاهم المتعلقة بالإعفاءات لمدة 60 يوما.

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