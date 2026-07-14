روسيا تعلن عن مشاورات مع إيران بشأن مشاريع مشتركة في قطاع الغاز

ونشر موقع وزارة الطاقة الروسية هذا الخبر مساء الاثنين، بالتزامن مع زيارة وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفليف إلى طهران ومحادثاته مع وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد.

وأفاد التقرير أن باك نجاد وتسيفليف، رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، أعربا خلال هذا الاجتماع عن ارتياحهما للديناميكية الإيجابية للعلاقات بين موسكو وطهران.

وأكد وزير الطاقة الروسي خلال الاجتماع: "على الرغم من جميع الظروف التي طرأت في الأشهر الأخيرة، فإن روسيا وإيران تعملان بثبات على تطوير التعاون، بما في ذلك في قطاع الطاقة".

وأضاف تسيفلييف: "أنا على ثقة بأن العمل المشترك في إطار اللجنة المشتركة سيساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية وإطلاق مشاريع جديدة ذات منفعة متبادلة".

ووفقًا للتقرير، ناقش الاجتماع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وإيران، والذي عُقد في طهران العام الماضي.

وكان الموضوع الرئيسي للاجتماع المنفصل بين وزير الطاقة الروسي ووزير الطاقة الإيراني، هو تطوير التعاون بين البلدين في قطاع الكهرباء، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

وناقش الجانبان تنفيذ المشاريع المشتركة وفقًا لخارطة طريق التعاون.

وصرح وزير الطاقة الروسي قائلًا: "إن تطوير التعاون في قطاع الكهرباء يخلق فرصًا جديدة لتعزيز الشراكة التكنولوجية بين روسيا وإيران".

وخلال هذه المحادثات، ناقش الطرفان آفاق تطوير البنية التحتية للطاقة في روسيا وإيران.

endNewsMessage1