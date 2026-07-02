إیران تعلن استئناف الشحن المباشر للبضائع من الإمارات

وقال المدير العام للوجستيات والدعم في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي إمامي، في تصريحات لوكالة “مهر” الإيرانية، إن خطوط الشحن المباشر من الإمارات إلى إيران عادت للعمل، وأصبحت عمليات نقل البضائع تُنفذ بصورة مباشرة.

وأضاف إمامي أن العلاقات التجارية بين البلدين عادت إلى مسارها الطبيعي، مع استئناف عمليات الشحن المباشر للبضائع من الإمارات إلى إيران.

واستقبل مطار دبي الدولي، الاثنين، أول رحلة مباشرة قادمة من طهران، قبل أن تغادر رحلة عودة إلى إيران في اليوم نفسه، لتكون أولى الرحلات التجارية المباشرة منذ الاضطرابات التي رافقت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وكانت طهران أعلنت، السبت الماضي، إعادة تفعيل التبادل التجاري مع الإمارات عبر ميناء جبل علي، مؤكدة أن الرحلات الجوية بين البلدين ستُستأنف خلال أيام.

ويُعد ميناء جبل علي أحد أبرز مراكز العبور التجاري في المنطقة، ويشكل بوابة رئيسية لدخول السلع والبضائع إلى السوق الإيرانية.

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