ايران تجري محادثات فنية لتسريع تأسيس "بنك التنمية لمنظمة شنغهاي" في الصين

وأفادت إيلنا نقلا عن البنك المركزي أن "أبو الفضل كودهئي" شارك في الاجتماع التشاوري الرابع الذي عُقد على مدى يومين (أمس الثلاثاء واليوم)، في مدينة "شنزن" الصينية. وجاء هذا الاجتماع بهدف تعزيز التنسيق ودفع مراحل تأسيس "بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون"، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء وبعض الدول المراقبة.

وبحسب هذا التقرير، تم في هذا الاجتماع التخصصي مناقشة وتبادل الآراء حول الأبعاد الفنية والتنفيذية والآليات اللازمة لإنشاء بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون، وتم اتخاذ قرارات استراتيجية لتسريع عملية تأسيسه.

وقام مساعد الشؤون الدولية في البنك المركزي الايراني، خلال هذا الاجتماع، بشرح نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقدم مقترحات عملية لتعزيز كفاءة هذا البنك في التفاعلات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.

وتسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال المشاركة الفاعلة وتقديم المقترحات الفنية في عملية تأسيس هذه المؤسسة المالية، إلى تعزيز التعاون النقدي والمصرفي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، والاستفادة من قدراتها لتطوير المعاملات الاقتصادية.

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