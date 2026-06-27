استئناف الرحلات الجوية بين إيران والإمارات اعتبارا من الأسبوع الجاري

وأوضح أخوان أن الرحلات الجوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة ستستأنف اعتبارا من الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين مسؤولي هيئتي الطيران المدني في البلدين، ومتابعة الجهود عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني أن ذلك يأتي في إطار إعادة تطبيع الرحلات الجوية المنتظمة مع الدول المجاورة، وبالتنسيق بين إيران والإمارات، حيث تقرر في المرحلة الأولى أن تستأنف شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى الإمارات بعد ترشيحها وإبلاغ الجانب الإماراتي بها.

وختم "أخوان" تصريحاته بالقول: في المرحلة التالية ستستأنف شركات الطيران الإماراتية عملياتها الجوية، بعد تقديم قائمة بالشركات المعتمدة من جانبها، بما يسهم في إعادة دورة التفاعل والتعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي إلى وضعها الطبيعي.

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