إعادة تفعیل المبادلات التجاریة بین إیران والإمارات

وقال قنادزاده في تصریح اليوم السبت، في إشارة إلی نشاط ميناء جبل علي: إن هذا الميناء يُعد أحد أهم موانئ الترانزيت في دولة الإمارات مع إيران، مبينا ان معظم المبادلات التجارية بين البلدين كانت تتم عبر هذا الميناء.

وأضاف: خلال فترة الحرب المفروضة الثالثة، توقفت عمليات نقل السلع وترانزيتها عبر هذا الميناء.. هناك إحصاءات مختلفة بشأن تكدس الحاويات الإيرانية في جبل علي، إذ إن التجار الإيرانيين لم يتمكنوا خلال الأشهر الماضية، بسبب ظروف الحرب، من تخليص بضائعهم.

وأكد هذا المسؤول التجاري: الآن، وبعد عودة الهدوء النسبي إلى المنطقة، نشهد تخليص البضائع والحاويات من هذا الميناء باتجاه إيران.

وأضاف قنادزاة: لقد بدأت المسارات التجارية مع الإمارات من جديد، وان وتيرة التبادل التجاري تمضي بشكل تدريجي، على امل أن تعود إلى وضعها الطيبعي الذي كانت عليه قبل الحرب.

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