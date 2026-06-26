إیران وعمان تشکلان لجنة مشترکة لتنفیذ الاتفاقیة الجمرکیة المبرمة بینهما

وعلى هامش اجتماع منظمة الجمارك العالمية، أكد رئيسا جمارك إيران وعمان ضرورة تفعيل اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي.

ووفقاً لما نقلته (إرنا) عن الجمارك الإيرانية، شدد كل من فرود عسكري، نائب وزير الاقتصاد والمدير العام للجمارك في جمهورية إيران الإسلامية، وسعيد بن خميس الغيثي، المدير العام للجمارك السلطانية العُمانية، خلال لقائهما الثنائي، على أهمية تعزيز وتوسيع التعاون المشترك بما يتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وقد ناقش الجانبان مقترحاً بإجراء زيارات ميدانية متبادلة لمكاتب الجمارك وموانئ المقصد والمنشأ، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية بين مسؤولي الجمارك في البلدين.

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