وزير النفط الإيراني یناقش مع نظيره الهندي سبل تعزيز التعاون الثنائي

ويأتي هذا اللقاء في مستهل زيارة الوزير باك نجاد إلى الهند، حيث يتواجد للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من اجتماع وزراء النفط والطاقة لدول مجموعة "البريكس"، الذي سينعقد في مدينة "غوروغرام" يومي 25 و26 يونيو/حزيران.

وكان الوزير باك نجاد قد صرّح لدى وصوله إلى الهند باستعداد بلاده الكامل لتطوير العلاقات مع نيودلهي في كافة الأصعدة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.

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