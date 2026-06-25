وزير النفط يشارك في حفل افتتاح مركز التحول الرقمي في بريكس

وقد حضر الوزير باك نجاد والوفد المرافق له صباح اليوم الخميس في الحفل الرسمي لتدشين مركز التحول الرقمي لبريكس للشبكات الذكية وتخزين الطاقة (DC۰E).

وكان وزير النفط قد توجه الى الهند امس الاربعاء للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لوزراء النفط والطاقة بالدول الاعضاء بمجموعة بريكس.

وتقام الدورة الـ 11 لوزراء النفط والطاقة بدول بريكس يومي 25 و 26 الجاري بمدينة غوروغرام الهندية.

وتضم مجموعة بريكس في عضويتها 11 سوقا ناشئة ودولة نامية وهي: البرازيل والصين ومصر واثيوبيا والهند واندونيسيا وايران وروسيا والعربية السعودية وجنوب افريقيا والامارات العربية المتحدة.

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