محافظ البنک المرکزی الإیرانی: طهران لیست ملزمة بشراء منتجات زراعیة من أمیرکا بموجب الاتفاقات القائمة

واشار محافظ البنك المركزي الإيراني الى ان الوثائق الموقعة بشأن أصولنا المجمدة لا تلزمنا بشراء المنتجات الزراعية من أميركا.

وجاء تصريح المسؤول الايراني ردا على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأميركيين.

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