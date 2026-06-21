المدير العام لشرکة النفط الإيرانية : تمت متابعة رفع العقوبات النفطية في مفاوضات سويسرا

وبورد الذي يشارك ضمن الوفد الإيراني في المفاوضات الرباعية للسلام في سويسرا أعلن خلال تصريح صحفي، عن رفع الحصار وبدء صادرات النفط الإيرانية عبر الخليج الفارسي؛ مبينا أن السفن الإيرانية في المرحلة الأولى تجاوزت الخط الافتراضي المقيّد وتوجهت نحو مقاصدها المحددة.

وأضاف المدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية أنه خلال الأيام الماضية تم تصدير ما يقارب نصف صادرات النفط الشهرية لإيران إلى الخارج؛ مؤكدا أنه بعد التنفيذ الكامل لمذكرة التفاهم ستتواصل الصادرات بشكل كامل ومنتظم.

ولفت "بورد" إلى أن ملف الاستثمارات ورفع العقوبات النفطية جرى متابعته بشكل جاد خلال المفاوضات، كما قُدمت تعديلات في هذا الشأن إلى الجانب الأمريكي؛ معربا عن أمله في إمكانية تنفيذها.

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