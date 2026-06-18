محافظ البنك المركزي: سياسة إيران تتمثل بتعزيز العلاقات مع روسيا

وأضاف همتي، في إطار زيارته الرسمية إلى موسكو، خلال اجتماع مع نشطاء اقتصاديين إيرانيين: "يبلغ حجم التبادل التجاري الحالي بين إيران وروسيا، وفقًا للتقارير الرسمية، حوالي 6 مليارات دولار، ونرى أنه ينبغي زيادة هذا الرقم".

وأشار إلى أن: "هدفنا هو الاستفادة القصوى من إمكانيات ممر الشمال والجنوب لتطوير العلاقات بين البلدين؛ فضلاً عن وجود مرافق جيدة في روسيا، ولدينا موارد جيدة أيضًا".

تحدث محافظ البنك المركزي اليوم، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي، عن المقترحات الجديدة المتعلقة بالعلاقات النقدية والمصرفية بين إيران وروسيا، ووعد بحل المشكلات التي أثارها التجار خلال الاجتماع بشأن فتح الاعتمادات المستندية، وذلك عقب انتهاء المفاوضات.

وفي معرض حديثه عن المناقشات والمشكلات والاقتراحات التي طرحها النشطاء الاقتصاديون الإيرانيون في هذا الاجتماع، أضاف همتي: "إن عدم وجود أي شكاوى بشأن سعر الصرف خلال هذا الاجتماع دليل على نجاح سياسة تكامل أسعار الصرف المتبعة في البلاد".

وأكد محافظ البنك المركزي أن نهج البنك المركزي في مسألة تكامل العملات قائم على أسس علمية، قائلاً: "نؤمن بضرورة إدارة الاقتصاد بشكل سليم؛ فالإدارة السليمة للاقتصاد لا تقتصر على ضمان معيشة المواطنين فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان رفاهيتهم وتنمية البلاد وتقدمها في المستقبل".

وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية والدولية، قال محافظ البنك المركزي: "من المتوقع أن تشهد الأسواق انفتاحاً جيداً قريباً، وأن تُسهّل أنشطة التجار الإيرانيين. في الوقت نفسه، وضع البنك المركزي سياساتٍ على جدول أعماله للسيطرة على التضخم والسيولة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أشار همتي إلى العمليات المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من ربط شبكتي "شتاب إيران" و"مير روسيا" المصرفيتين، وأضاف: "سيتم الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة خلال الشهرين المقبلين، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً".

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