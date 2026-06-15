أسعار النفط تهبط لأدنى مستویاتها منذ مارس
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تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مارس خلال تعاملات الإثنين، في أعقاب الإعلانات الرسمية الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي العالمي بنسبة بلغت نحو 4.02% ليتداول برميل الخام حول مستوى 83.82 دولارا.
وفي السياق ذاته، سجل خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأمريكي، هبوطا بنسبة تقارب 4.63%، حيث جرى تداوله عند مستوى 80.95 دولارًا للبرميل.
وكان كلا العقدين بأكثر من 3% في نهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة.