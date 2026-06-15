أسعار النفط تهبط لأدنى مستویاتها منذ مارس

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي العالمي بنسبة بلغت نحو 4.02% ليتداول برميل الخام حول مستوى 83.82 دولارا.

وفي السياق ذاته، سجل خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأمريكي، هبوطا بنسبة تقارب 4.63%، حيث جرى تداوله عند مستوى 80.95 دولارًا للبرميل.

وكان كلا العقدين بأكثر من 3% في نهاية الأسبوع الماضي يوم الجمعة.

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