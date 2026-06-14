بارس الجنوبي يعزز إنتاجه.. وبئر جديدة ترفع الطاقة إلى أكثر من 26 مليون متر مكعب يومياً

فقد صرّح دهقاني، في معرض حديثه عن استمرار برنامج تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي اليوم الأحد خلال لقاء مع الصحفيين قائلا: دخلت البئر الحادية عشرة في موقع SPD11B دائرة الإنتاج بعد إتمام عمليات الإكمال والتدفق والمعالجة الحمضية والربط بالمنصة ذات الصلة بنجاح، وهي تنتج حاليًا غازًا مستقرًا".

وأضاف: لقد أضاف هذا البئر حوالي 2.5 مليون متر مكعب يوميًا إلى طاقة إنتاج الغاز في المرحلة الحادية عشرة، ويلعب دورًا هامًا في زيادة الاستخراج من الجزء الحدودي لحقل بارس الجنوبي المشترك.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز بأن الإنتاج اليومي للمرحلة الحادية عشرة قد تجاوز الآن 26 مليون متر مكعب من الغاز الغني، وقال: لقد شهدت هذه المرحلة تطوراً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، حيث انصب الاهتمام على بلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى، وتعجيل وتيرة عمليات الحفر وإتمام الآبار، وتتجلى نتائج ذلك راهناً في ارتفاع الإنتاج واستمرارية الاستخلاص من هذا القسم الحيوي في حقل بارس الجنوبي.

وتابع دهقاني: إلى جانب الإسهام في إمداد مصافي بارس الجنوبي بالمواد الخام بشكل مستدام، يعزز رفع حصة إيران من استخراج هذا الحقل الغازي العملاق حماية الموارد المشتركة ويعود بفائدة كبيرة على طهران.

يذكر أن المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي هي أحدث خطة تطوير لحقل جنوب فارس المشترك، وقد سجلت هذه المرحلة إنتاجاً يومياً تجاوز 26 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل تقريباً 117% زيادة في الإنتاج خلال فترة تقل عن عامين.

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