طهران وعشق آباد تؤکدان تسریع تنفیذ اتفاقیات الاقتصاد والنقل

وأفادت وكالة أنباء آسيا الوسطى التركمانية اليوم الأحد بأن وزارة الخارجية التركمانية أعلنت أن رشيد مرادوف ومهدي سبحاني، في لقائهما بعشق آباد، تناولا المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن الطرفين شددا في هذا اللقاء على تعزيز العلاقات استناداً إلى حسن الجوار والاحترام المتبادل والثقة، كما استعرضا الإجراءات المستقبلية لتطبيق الاتفاقيات القائمة.

وعقد هذا اللقاء استمراراً للمباحثات المتواصلة بين طهران وعشق آباد.

وقد اختتم الطرفان لقائهما بالتوقيع على بروتوكول للتعاون المشترك.

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