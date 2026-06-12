وزیر الزراعة: إیران تنظر إلى "بریکس" کشریک إستراتیجی وتطرح مبادرات لتعزیز الأمن الغذائی والتجارة البینیة

وأكد نوري قزلجة على هامش اجتماع وزراء الزراعة للدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" باستضافة الهند، القدرات الواسعة التي تمتلكها هذه المجموعة في مجال تحقيق الأمن الغذائي المستدام؛ قائلا : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رغم الضغوط الخارجية والاعتداءات الظالمة المتمثلة في العقوبات أحادية الجانب، تمكنت من الحفاظ على أمنها الغذائي بالاعتماد على إمكاناتها الداخلية واتباع سياسات ذكية وفعّالة.

وتابع وزير الجهاد الزراعي : لقد أبلغنا أعضاء مجموعة الـ"بريكس" بأن التجارب الإيرانية في مجال مواصلة الإنتاج رغم الظروف الصعبة، من شأنها أن تشكل نموذجا ناجعا وقابلا للتبادل والمشاركة؛ واضاف: في هذا السياق، ياتي الدور الفاعل للنساء والشباب الإيرانيين في تحقيق أهداف القطاع الزراعي، كأحد أبرز إنجازاتنا.

ولفت إلى أن الإحصاءات التجارية تؤكد بأن العلاقات بين إيران والدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" هي علاقات عميقة وستراتيجية؛ مردفا : يبلغ حجم التجارة الزراعية الإيرانية مع أعضاء المجموعة حاليا نحو 25 مليار دولار، وهو ما يمثل نصف واردات إيران الزراعية وثلث صادراتها من المنتجات الزراعية.

وشدد "نوري قزلجة" على أن هذه الأرقام تعكس التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصادق والعملي بتطوير وتعميق التعاون مع الدول الاعضاء؛ مردفا : في إطار تحقيق الأهداف الغائية لهذا الاجتماع، تقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدد من المقترحات لكونها محاور أساسية من اجل تعزيز التعاون المشترك، وقد حظيت هذه المقترحات بموافقة وإدراج في البيان الختامي.

وأوضح وزير الجهاد الزراعي : اقترحنا إنشاء بورصة مشتركة للسلع الزراعية للدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" بهدف تعزيز شفافية الأسعار وإلغاء دور الوسطاء الدوليين، كما اقترحنا إنشاء آلية مالية ومصرفية مستقلة بين الدول الأعضاء لتسريع حركة التجارة البينية.

وختم "نوري قزلجة" تصريحاته بالقول: لقد لاقت المقترحات الإيرانية ترحيبا من قبل الدول الأعضاء، ونحن على استعداد لتوسيع مجالات التعاون الفني ونقل المعارف والخبرات الزراعية.

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