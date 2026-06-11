جلسة تخصصیة تجمع رئیس الجمهوریة بوزیر الاقتصاد ومدراء مؤسسة الضرائب

وناقش الرئيس بزشكيان في الجلسة التخصصية، آخر مستجدات تنفيذ خطة الحكومة في ارساء النظام القائم على المعطيات في النظام الضريبي وقيّم الاجراءات المتخذة واصدر التعليمات اللازمة لسد الفجوات واستكمال البنية التحتية والاسراع في تطبيق هذه الخطة الوطنية.

واشاد رئيس الجمهورية بالجهود المبذولة واعتبر استكمال قواعد البيانات وربط معطيات الاجهزة المختلفة بانه ضروري لتحقق الحكم العادل والفاعل والمبني على العدالة الاجتماعية.

وقال ان ايجاد بنك معلوماتي شامل للمواطنين وربط المعطيات المختلفة ببعضها، يمهد لتقديم الخدمات العامة بشكل اكثر دقة وعدلا وبما يتناسب مع الظروف الحقيقية للاشخاص.

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