وزير الصناعة: إعادة تأهيل الفرن رقم 8 في مجمع "فولاد مباركة" للصلب بالاعتماد على الخبرات الإیرانیة

وقال أتابك خلال زيارته الميدانية لمجمع "فولاد مباركة" للصلب للإشراف على عملیة إعادة تشغيل الفرن الیوم الثلاثاء: إن صناعة الصلب تعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني والتوظيف، وتؤدي دوراً حيوياً في تنمية البلاد، مشيراً إلى أن مجمع «فولاد مباركه»، بوصفه أكبر وحدة لإنتاج الصلب في البلاد، تتمتع بمكانة استراتيجية خاصة.

ولفت وزير الصناعة إلى الحوادث الأخيرة التي أدت التي إلحاق أضرار بمجمع "فولاد مباركة" مضیفا ان الفرن الذي تعرض للعداون الصهیو الأميركي أُعيد تأهيله بالاعتماد علی القدرات المحلية، مؤكداً أن أعمال إعادة البناء والتحديث أُنجزت خلال 45 يوماً.

وأكد أتابك: إن المشروع نُفذ بالتعاون الوثيق بين النخبة التقنية في البلاد وبالاعتماد على القدرات المحلية، مضيفاً أن إعادة تأهيل الفرن لم تكن مجرد خطوة تقنية، بل رسالة صمود وثقة بالذات الوطنية.

وختم بالقول: اليوم، نشهد إعادة تشغيل هذا الفرن، والتي تمت تخليداً لذكرى الشهداء الأبرار الذين نالوا فيض الشهادة في هذا الممجمع إبان عدوان العدو.

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