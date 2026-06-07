الزراعة الإيرانية: 85% من الغذاء إنتاج محلي يعزز الأمن الغذائي

وقال محمدي قإن القطاع الزراعي الإيراني بات قادراً اليوم على توفير نحو 85% من احتياجات البلاد الغذائية من الإنتاج المحلي، معتبراً أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً للسياسات والتخطيط والاستثمارات التي نُفذت خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الظروف التي فرضتها العقوبات والضغوط الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن القطاع الزراعي يتمتع بقدرات عالية ومرونة كبيرة، ما مكّنه من مواصلة تأمين احتياجات المواطنين الغذائية رغم التحديات المختلفة.

وشدد المسؤول الإيراني على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي وتطوير البنى التحتية اللازمة لاستدامة الإنتاج، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية خاصة بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار محمدي إلى الفرص الاقتصادية المتاحة أمام محافظة جيلان في ظل تنامي العلاقات مع أسواق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، موضحاً أن المحافظة، بحكم موقعها الجغرافي، يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في زيادة الصادرات الزراعية وجذب الاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بالموسم الزراعي الحالي، أوضح أن أوضاع الموارد المائية في المحافظة تبدو مناسبة هذا العام، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سير الأنشطة الزراعية، ولا سيما زراعة الأرز، التي تشهد تقدماً جيداً.

كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل عدد من المحاصيل الزراعية والبستانية المهمة في جيلان، مثل الكيوي والزيتون والبندق والحمضيات، متوقعاً موسماً زراعياً ناجحاً في حال استمرار المزارعين في العناية بالمزارع والبساتين.

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