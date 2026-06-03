محطة بوشهر للطاقة النووية تسجل رقماً قياسياً في إنتاج الكهرباء بـ 80 مليار كيلوواط/ساعة

وقال اسلامي في تصريح له اليوم الاربعاء: بالتزامن مع عيد الغدير، حققت محطة بوشهر للطاقة النووية رقماً قياسياً في إنتاج الكهرباء بلغ 80 مليار كيلوواط/ساعة.

وقال: "لقد تحقق هذا الإنجاز القيّم خلال سنوات التشغيل الآمن والمستدام، ورغم التهديدات والضغوط الخارجية والظروف الإقليمية الحساسة، لم تتوقف عجلة إنتاج الطاقة النووية لحظة واحدة، ويعود هذا الفضل إلى المعرفة التقنية العميقة والالتزام التنظيمي والروح الجهادية لزملائنا الأعزاء في محطة بوشهر للطاقة النووية".

وأضاف: "إن إنتاج 80 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية قد وفّر 131 مليون برميل من النفط الخام أو 21.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما أن تشغيل هذه المحطة خلال هذه السنوات قد حال دون انبعاث 86.3 مليون طن من الغازات الملوثة للبيئة".

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قائلاً: "إن هذا النجاح يُعدّ إضافة قيّمة إلى سجل الصناعة النووية المشرف في البلاد، ورمزاً لثقة أبناء إيران الإسلامية بأنفسهم واقتدارهم ومثابرتهم".

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