وزير التجارة الباكستاني: تيسير التجارة العابرة مع إيران يدخل مرحلة جديدة

وصرح وزير التجارة الباكستاني "جام كمال خان"، في بيان له اليوم الاثنين، أن باكستان أصدرت توجيهاً جديداً بشأن حركة العبور تحت مسمى "القرار 2026"، والذي يهدف إلى تطوير عمليات النقل العابر انطلاقا من أراضيها.

وأضاف، أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التجارة الإقليمية، وتمثل آفاقاً جديدة للتعاون التجاري بين إيران وباكستان.

كما أوضح الوزير الباكستاني أن التوجيهات الجديدة حددت موانئ كراتشي وغوادار ومعبر تفتان (ميرجاوه) الحدودي كمسارات رسمية للنقل العابر.

وأشاد "كمال خان" بعزم باكستان على تطبيق قوانين الجمارك بفاعلية لضمان انسيابية وشفافية نقل البضائع، معرباً عن أمله في أن يعزز هذا التعاون المشترك من نمو النشاط التجاري الدولي.

يُذكر أن جام كمال خان كان قد زار طهران في سبتمبر الماضي لحضور أعمال الدورة الثانية والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وباكستان.

