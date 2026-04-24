رئیس غرفة التجارة الترکیة: تعزیز ممر العبور مع إیران ضرورة بالغة الأهمیة

فقد صرّح أوغلو، خلال حفل افتتاح جمارك غوربالاك في تركيا، والذي حضره مسؤولون إيرانيون: "اليوم، في ظلّ حالة عدم الاستقرار التي يشهدها مضيق هرمز، يُمكننا التركيز على تعزيز المعابر البرية".

وأضاف: "نعمل على تطوير التجارة وتحقيق الازدهار بالتعاون مع إيران".

وفي إشارة إلى أهمية تطوير التجارة مع إيران، قال رئيس غرفة التجارة التركية: "تقع تركيا بين آسيا وأوروبا، والعلاقات مع إيران ضرورية لتحقيق تنمية التجارة الخارجية".

