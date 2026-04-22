وزير الزراعة الايراني: لا نواجه أي مشكلة في إمداد البلاد بالسلع الأساسية والغذاء رغم الحصار البحري

وقال نوري قزلجه، مساء الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية حول وضع السلع الأساسية والغذاء في البلاد، متحدثًا عن الحصار البحري خلال الحرب المفروضة الثالثة: "بلدنا بلد شاسع له جيران كثر ومنافذ دخول متعددة، وقد تمّ التخطيط لهذه الأمور مسبقًا وبُذلت جهود لضمان عدم تأثيرها سلبًا على الأمن الغذائي للبلاد، إلا أن الأعداء يتصرفون دون مراعاة للمبادئ، لذا فنحن على أهبة الاستعداد لأسوأ الاحتمالات".

وصرح قائلاً: وفقًا لاتفاقية فيينا، وتحديدًا المادتين 54 و55 من البروتوكول الإضافي، يُعد التسبب في المجاعة أو منع وصول ونقل الغذاء والمساعدات بهدف توفير الغذاء والدواء جرائم حرب، كما أن العديد من قرارات الأمم المتحدة لا تعتبر الغذاء والدواء من بين المواد الخاضعة لعقوبات الحرب، وبالتالي لا ينبغي أن تتأثر.

وأوضح: مع ذلك، فقد تم النظر في السيناريوهات المتشائمة، واتُخذت الاستعدادات اللازمة. قد يؤدي ذلك في الغالب إلى زيادة التكاليف والأسعار، لكن مبدأ الأمن الغذائي والحصول على الغذاء ليسا مهددين بشكل رئيسي، كما أن قدرة البلاد على الصمود في القطاع الزراعي عالية.

* 85% من السلع الأساسية والمواد الغذائية يُنتج محليًا.

وفيما يتعلق بالمرونة الاقتصادية للبلاد، وخاصة في القطاع الزراعي، قال نوري قزلجه: يُنتج حاليًا حوالي 85% من المنتجات الزراعية والسلع الأساسية محليًا، مما يضمن الأمن الغذائي للبلاد، وهو ثمرة جهود المزارعين والمنتجين المحليين.

وأضاف: تتمتع مختلف القطاعات الزراعية بمقاومة عالية للتهديدات. أما النسبة المتبقية البالغة 15% فتتطلب استيراداً، ويعتمد هذا القطاع على التجارة الدولية؛ ورغم الظروف العالمية، فإن اقتصاد البلاد وأمنها الغذائي لا يعتمدان بشكل كبير على الواردات، بينما يعتمد جزء كبير من الأمن الغذائي المحلي عليها.

فيما يتعلق بالوضع الحربي وقيود التصدير، صرّح وزير الجهاد الزراعي قائلاً: "على الرغم من الوضع الحربي، لم تؤثر قيود التصدير بشكل كبير على عملياتنا، وقد تم استثناء بعض المنتجات بقرار حظر عام، وتم إلغاء الحظر فوراً. واستمرت عملية التصدير تدريجياً، وتم السماح بالتصدير في بعض الحالات."

وأضاف: "قبل الحرب، كانت صادرات قطاع المنتجات الزراعية تعاني من ضغوط، لكنها لا تزال تحت السيطرة، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في بعض الأصناف، فإننا نسعى جاهدين لتعويض ذلك من خلال استيرادها من دول أخرى."

وأوضح: "في إطار الدبلوماسية الزراعية، تم التركيز أيضاً على شراء المنتجات التي تفوق الاحتياجات المحلية من المزارعين، وقد تم حتى الآن شراء حوالي 120 ألف طن من هذه المنتجات."

وتوقع أن يبلغ إنتاج القمح حوالي 13 إلى 14 مليون طن، وأن تشتري الحكومة ما بين 9 ملايين و500 ألف طن، مضيفًا: لم تصل بعض المنتجات بعد إلى مرحلة النضج.

وفيما يتعلق بالدبلوماسية الزراعية ورحلاته الأخيرة إلى الدول المجاورة، قال وزير الجهاد الزراعي: لقد تواصلنا مؤخرًا مع تركيا وقيرغيزستان، وجرى تبادل المراسلات مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن الأمن الغذائي، وعُقدت ندوة عبر الإنترنت حول أضرار الأمن الغذائي وأبعاده.

وأضاف: شاركنا أيضًا في اجتماع وزراء الزراعة في شنغهاي، وأكد البيان الختامي على إدانة العدوان وضرورة وضع حد مستدام لهذه الأوضاع.

وصرح نوري قزلجه بأنه عُقد اجتماع موسع خلال الزيارة إلى تركيا بحضور نحو 450 رجل أعمال، وبعده ازدادت التبادلات الزراعية بشكل ملحوظ، وتم تفعيل قدرات تركيا، وقال: على الحدود التركية، أعرب المسؤولون المحليون عن صداقتهم مع الشعب الإيراني.

وذكّر بالخسائر والأضرار التي خلّفتها الحرب في القطاع الزراعي وقال: في الحرب الأخيرة، استشهد 11 زميلًا من وزارة الجهاد الزراعي. كما استشهد عدد من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، حيث بلغ عددهم نحو 65 في مناطق الإنتاج، بما في ذلك قاعات الإنتاج ومزارع الماشية ومزارع الروبيان وغيرها.

وفيما يتعلق باستمرار الحرب أو إنهائها، وحالة الزراعة في كلتا الحالتين، صرّح وزير الجهاد الزراعي قائلاً: "وضعت الحكومة خططاً محددة لسيناريوهين: حالة الحرب، وحالة السلام، وحتى وقف إطلاق النار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وقد تم شرح هذه الخطط بدقة وتنفيذها وفقاً للظروف".

