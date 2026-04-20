حجم التبادل التجاري الإيراني مع دول منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) يشهد نموا بنسبة 82%
أعلنت مديرة إحیاء مكتب اتفاقيات التجارة والمنظمات الدولية في منظمة تنمية التجارة "إلهام حاجي كريمي" عن نمو بنسبة 82% في حجم تجارة إيران مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة التزام إيران بتعزيز التعاون التجاري الإقليمي.
ووفقاً لإعلان منظمة تنمية التجارة الإيرانية، قالت "حاجي كريمي" خلال الاجتماع الأول لـ«اللجنة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة بين دول إيكو (اكوتا)» إن تجارة إيران مع أعضاء المنظمة شهدت نمواً ملحوظاً رغم العقوبات الجائرة والحرب المفروضة على البلاد والضرر الذي لحق ببعض البنى التحتية التجارية والاقتصادية خلال فترة الحرب.
وأضافت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة بشكل كامل للمشاركة الفاعلة في منظمة إيكو والمساهمة في صياغة اتفاقية تجارية جديدة.
وأكدت "حاجي كريمي" ضرورة تعاون جميع الدول الأعضاء لتحقيق رؤية وآفاق إيكو 2035، مضیفة أن ایران ركزت دبلوماسيتها الاقتصادية والتجارية على أقصى قدر من التفاعل مع الدول الصديقة، بما في ذلك أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي.