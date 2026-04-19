تركيا تعلن رغبتها بمواصلة استيراد الغاز الإيراني

وقال بيرقدار خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا: "نحتاج إلى الحصول على الغاز من إيران (...) لضمان أمن إمداداتنا".

لكنه أوضح للصحافيين: "لم نبدأ المفاوضات (لتمديد العقد) بسبب الظروف الراهنة في المنطقة"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وأضاف الوزير أن الوضع في مضيق هرمز "يذكّرنا مرة أخرى بمدى أهمية تنويع مصادر الطاقة لأمن أي دولة".

وينص الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي في يوليو/ تموز على توريد 9.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من إيران، إلا أن التدفقات الفعلية غالبا ما تكون أقل من الكمية المتفق عليها.

واستوردت تركيا 7.6 مليار متر مكعب من الغاز من إيران العام الماضي، وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي واردات الغاز لأنقرة التي تعتمد بدرجة أكبر على روسيا وأذربيجان.

وتشير بيانات من الجهات التنظيمية إلى أن خط الأنابيب لم يصل إلى الكمية المتعاقد عليها بين أنقرة وطهران إلا في 2022، وفق "رويترز".

endNewsMessage1