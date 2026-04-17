رويترز: شركات تكرير هندية تسدد مدفوعات النفط الإيراني باليوان

وتحدث تجار عن أن الصعوبات ⁠⁠⁠⁠التي تواجه ترتيبات الدفع لمثل هذه الشحنات -⁠بسبب العقوبات المفروضة ⁠⁠⁠⁠منذ فترة ⁠⁠⁠⁠طويلة على طهران- ثبطت عزيمة بعض المشترين المحتملين ‌‌‌‌للنفط الخام الإيراني في ظل الإعفاء الأمريكي.

وأعلنت واشنطن الشهر الماضي إعفاء لمدة 30 يوما من العقوبات الأمريكية المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني ⁠⁠الموجود على متن ناقلات في البحر، في محاولة لخفض الأسعار التي ارتفعت بسبب الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاء. ومن المقرر أن ينتهي العمل ⁠⁠به بالنسبة للنفط الإيراني يوم الأحد.

ويُتداول النفط بأسواق العالم بالكامل تقريبا بالدولار، باستثناء النفط الروسي الخاضع للعقوبات، والذي يُتداول بالروبل أو اليوان.

صفقات نفط

واشترت شركة (إنديان أويل كورب) المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة تكرير في البلاد، في وقت سابق هذا الشهر مليوني برميل من النفط ‌‌الإيراني كانت على متن الناقلة الضخمة (جايا)، في أول صفقة من نوعها تبرمها الهند منذ سبع سنوات، وهي شحنة تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار.

وذكرت مصادر في الأسبوع الماضي أن الهند سمحت أيضا لأربع سفن تحمل نفطا إيرانيا بالرسو لصالح شركة التكرير الخاصة (ريلاينس إندستريز).

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن ومصدر في قطاع الشحن، قامت سفينة واحدة حتى الآن، وهي "إم تي فيليستي"، بتفريغ حمولتها.

وتقوم كلتا الشركتين بتسوية المعاملات من خلال بنك (آي سي آي سي آي) الذي يحول الأموال باليوان الصيني عبر فرعه في شنغهاي إلى حسابات البائعين باليوان.

endNewsMessage1