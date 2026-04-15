بنظام تحدید مواقع فعّال؛ ناقلة نفط عملاقة خاضعة للعقوبات تدخل المیاه الاقلیمیة الإیرانیة رغماً عن أنف ترامب!
وفقاً لمصادر الملاحة البحرية، دخلت ناقلة النفط العملاقة الإيرانية المدرجة على قوائم العقوبات (الاميركية) إلى المياه الإيرانية فيما كان نظام تحديد المواقع الخاص بها يعمل.
واستناداً إلى بيانات موقع "تانكر تراكرز"، دخلت ناقلة نفط عملاقة جداً (فئة VLCC) مدرجة على قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، المياه الإيرانية دون أي تمويه، وعبرت البحر المفتوح وكذلك مضيق هرمز، بينما كان جهاز تحديد المواقع (AIS) الخاص بها قيد التشغيل.
هذه الناقلة العملاقة، القادرة على حمل مليوني برميل من النفط الخام، تحدت فعلياً العقوبات وتهديدات "سنتكوم" (القيادة المركزية الأمريكية) بإبقاء نظام تحديد المواقع الخاص بها قيد التشغيل، ووصلت إلى وجهتها دون أدنى مضايقة.
ووفقاً لما يدعيه الاميركيون من فرض حصار بحري، لا يحق لأي سفينة التحرك من المياه المفتوحة نحو الساحل الإيراني والرسو في المياه والموانئ الإيرانية.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة الذكية أرسلت رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أن مضيق هرمز ليس خطراً للسفن المرتبطة بإيران تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو كانت أمريكا قد فرضت الحصار المزعوم.